Bağımsızlık Yolu: Servet vergisiyle halkın sorunları çözülür

Bağımsızlık Yolu Genel Sekreter Yardımcısı Münür Rahvancıoğlu, “ultra zenginlerden” bir defaya mahsus alınacak vergiyle halkın sıkıntılarının büyük oranda çözülebileceğini savundu.

Bağımsızlık Yolu Basın Ofisinden verilen bilgiye göre Münür Rahvancıoğlu, katıldığı bir televizyon programında, “Hükümetin elinde eğitime sağlığa yatırım yapacak para mı? Var. Evet bu ülkede böyle bir para var, biz diyoruz ki bu ülkede ultra zenginler var, 1 defaya mahsus ultra zenginlerden alınacak servet vergisiyle eğitimden sağlığa, ulaşımdan barınmaya temel hizmet kalemlerine yatırılacak şekilde organize edilirse halkın sıkıntılarının büyük oranda çözülebileceğini düşünüyoruz” dedi.

Pek çok siyasi partide “zenginler ve ultra zenginler el üstünde tutulmadığı sürece ekonomi döndürülemez” gibi bir düşüncenin hakim olduğunu öne süren Rahvancıoğlu, “Pandemi ekonomiye ciddi anlamda balta vurmuştur bunlar gerçektir, ancak hükümetler bu kriz ortamında halkı değil sermayedarların, ultra zenginlerin yanında durmayı tercih ediyor” dedi.

Zenginler kar etsin diye kamusal hizmetlerin altının oyulduğunu savunan Rahvancıoğlu, “Bir insanın sadece işe gidiş geliş masrafı asgari ücretin 3’de 1’ine denk geliyorsa bu bir meseledir. Demek ki ulaşım politikamızı gözden geçirmemiz lazım. Eğitimde ve sağlıkta ayni tarz örnekler verilebilir” dedi.

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03/04/2022 13:51