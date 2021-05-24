Bağımsızlık Yolu: Sistem sorunudur

Bağımsızlık Yolu Eğitim Sekreteri Hasan Çağın Tezbaşar, Sedat Peker’in açıklamaları ardından halktan haklı tepkiler yükseldiğine işaret ederek, özellikle meclis içi muhalefet partilerinin, halkın tepkisini manipüle eden “soruşturma açılması” yönündeki yaklaşımının üzerinde durulması gereken bir konu olduğunu vurguladı.

Tezbaşar yaptığı yazılı açıklamada, muhalefette olmanın verdiği rahatlıkla Kutlu Adalı cinayetinin tekrardan araştırılması için çağrı yapanların, cinayetin gerçekleştiği zamandan bugüne yıllarca hükümet ettiklerini ve bu konuda herhangi bir girişimde bulunmadıkları gerçeğini halka unutturmaya çalıştıklarını ileri sürdü.

Tezbaşar açıklamasında, “Bunca yılda neden kendileri bir soruşturma başlatmamışlardır, neden o tarihlerde çok daha hayati olan kimlikle girişi durdurmamışlardır, neden polisin sivile bağlanması adımını atmamışlardır, neden kumarhaneleri, gece kulüplerini ve ülkücü mafyanın beslendiği kirli ilişki yuvalarını kapatmamışlardır?” dedi.

“Ancak biz yurdumuzun ne arka bahçe ne de kalın bağırsak olmasını kabul etmiyoruz” diyen Tezbaşar, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bu yüzden Bağımsızlık Yolu için konu, sadece tetikçiler ve azmettiriciler ya da geçmişin ve bugünün mafyaları değil Ankara’nın Kıbrıslı Türklere dayattığı bir sistem sorunudur.”

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24/05/2021 16:20