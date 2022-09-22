Bağımsızlık Yolu Soutzis’e getirilen suçlamaların çağ dışı olduğunu savundu

Bağımsızlık Yolu, Kıbrıslı Rum Andreas Soutzis’e getirilen suçlamaların çağ dışı olduğunu ve 15 günü aşkın bir süredir hükümsüz tutuklu yargılanmasının adilane olmadığını savundu.

Bağımsızlık Yolu’ndan Soutzis’in yargılanma süreciyle ilgili yapılan yazılı açıklamada, “Tahkikat sürecinin halen tamamlanmamış olması ve sanığın 15 günü aşkın süredir bu nedenle hükümsüz tutuklu yargılanması adilane değildir” denildi.

Açıklamada internette kolayca bulunabilecek askeri bölge fotoğrafları ve cep telefonlarının kullanıldığı bir zamanda lisanssız telsiz bulundurmanın suç sayılmasının çağ dışı olduğu kaydedilerek çağın gerçekleriyle çelişen bu yasaların tadil edilmesi gerektiği belirtildi.

Masumiyet karinesine saygı gösterilmesinin sanıkların temel haklı olduğu belirtilen açıklamada, sanığın ülkede ve Türkiye’de bazı basın organları tarafından “casus” olarak nitelendirilmesinin, sanık haklarını haleldar edici nitelikte olduğu kaydedildi.

Bu habere tepkiniz:



22/09/2022 10:03