Bağımsızlık Yolu, taşeron çalışanlarının güvencesiz ve mutsuz olduğunu savundu

Bağımsızlık Yolu Genel Sekreter Yardımcısı Münür Rahvancıoğlu, kamuya hizmet veren taşeronların çalışanlarına haklarını vermediğini savundu.

Bağımsızlık Yolu’nun basın ofisinden verilen bilgiye göre, katıldığı bir programda, Rahvancıoğlu, devletin taşeron şirketlerden temizlik ve güvenlik hizmeti almasının, anayasaya aykırı olduğunu, bunun şirketlere kar sağlamak için kurulmuş bir düzen olduğunu iddia etti. Rahvancıoğlu, taşeronların işçilerini hem asgari ücretten az bir miktara çalıştırdığını, hem geç ödediğini, hem de çalışanların izin haklarını kısıtlandığını söyledi.

Münür Rahvancıoğlu, taşeron sisteminin kamu yararına olmadığını, işçilerin güvencesiz ve mutsuz bir ortamda çalıştırıldıklarını belirtti.

Rahvancıoğlu, ya kamuda taşeronlardan hizmet alınmaması, ya özle sektöre sendikalaşma zorunluluğu getirilmesi, ya da devletin taşeronların çalışanlarına haklarını verip vermediğinin düzenli kontrol edilmesi gerektiğini ifade etti.

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17/02/2022 15:40