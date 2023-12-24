Bağımsızlık Yolu, ülkede sanata ve sanatçıya desteğin kısıtlı olduğunu savundu

Bağımsızlık Yolu ülkede yılbaşı gecesi sahne alacak bazı sanatçılara 20-25 milyon TL civarlarında miktarlar ödeneceğine dair iddialar bulunduğunu, buna karşın Kültür Dairesi'nin 2023 yılında çeşitli alanlarda faaliyet yürüten sanat derneklerine ayırdığı ödeneğin toplamının 779 bin 850 TL olduğunu bildirdi.

Bağımsızlık Yolu adına Tahsin Oygar yaptığı yazılı açıklamada, KKTC’de sanata ve sanatçıya desteğin son derece kısıtlı ve gereksiz görülürken, ada kültürüne yönelik planlı bir asimilasyon politikası sürdürüldüğü görüşünü savundu.

Bağımsızlık Yolu’nun sanat emekçilerinin özlük haklarının verilmesini, sigorta ve ihtiyat sandığı yatırımlarının yapılmasını, yapıldığının takip edilmesini veya bilakis devlet tarafından karşılanmasını savunan bir parti olduğunu ifade eden Oygar, otel ve casinolardaki söz konusu ekonomik faaliyetlerden Kıbrıs Türklerinin ne denli fayda sağladığının merak konusu olduğunu belirtti.

Sanatçıların emekliliği, iş güvencesi ve güvenliği gibi sorunlara yönelik herhangi bir çalışma da bulunmadığını aktaran Oygar, başka ülkelerden getirilen sanatçılarla yapılan etkinliklerin vergilendirilip sanat emekçilerine, şeffaf sorgulanabilir bir kaynak oluşturulabileceği görüşünü bildirdi.