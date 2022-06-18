Bağımsızlık Yolu velilerle kamusal eğitim hakkını görüştü

Bağımsızlık Yolu'nun "Kamusal Eğitim Hakkımıza Sahip Çıkıyoruz" çağrısıyla velilerler yol haritasını belirlemek üzere buluşma gerçekleşti.

Bağımsızlık Yolu Basın Bürosu'ndan yapılan açıklamaya göre, Bağımsızlık Yolu kamu okullarında "okul kaydı, "kırtasiye parası", "yardımcı öğretmen" "parası", "kitap parası", "temizlik parası" gibi gerekçelerle kayıt sırasında bağış adı altında alınmaya çalışılan ücretler için harekete geçti.

Anayasal bir hak olan ücretsiz eğitim hakkını çiğneyen bu uygulamaları değerlendirmek ve bir yol haritasını ortaya çıkarabilmek adına Bağımsızlık Yolu yöneticileri velilerle buluştu. Buluşmada Bağımsızlık Yolu Lefkoşa Bölge Sorumlusu Cansu N. Nazlı eğitim hakları ile ilgili anayasal haklar üzerine bilgileri paylaştı.

Buluşmada her çocuğun 15 yaşına kadar zorunlu, 18 yaşına kadar ücretsiz bilimsel, kamusal, demokratik eğitim hakkı üzerinde duruldu. Okullarda uygulanan bu gayrı yasal düzene karşı velilerin bir arada durup farklı farklı bölgelerde veya okullarda nasıl ortak hareket edilebileceği üzerine konuşuldu.

Velilerin ortak hareket edebilmesi ve dayanışma için örgütlenme ihtiyacı da tartışıldı.

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18/06/2022 14:07