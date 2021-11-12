Bağımsızlık Yolu: Yapılan öneriyle karma oy siteminin kaldırılması Anayasa’ya aykırıdır

Bağımsızlık Yolu, karma oy hakkı ile ilgili yapılmak istenilen değişikliğin Anayasa’ya aykırı olduğunu savundu.

Konuyla ilgili açıklamada, Seçim ve Halkoylaması Yasa’sında yapılmak istenen değişikliklerin Anayasa’nın “demokrasi” ve “hukukun üstünlüğü” genel ilkeleri yanında, Anayasa’nın 8’inci maddesindeki “eşitlik” ilkesini de ihlal edici nitelikte olduğunun altı çizildi.

Açıklamada, yapılacak değişiklikle partiye mühür vuran vatandaşın mührünün 50 oy, bağımsız adaya mühür kullanan vatandaşın mührünün 1 oy sayılacağı bir yasal düzenleme öngörüldüğü iddia edildi.

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12/11/2021 14:19