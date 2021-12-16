Bağımsızlık Yolu yarın adaylarını açıklayacak

Bağımsızlık Yolu, 23 Ocak 2022 Milletvekilliği Erken Genel Seçimi için Yüksek Seçim Kurulu’na başvurularını yarın saat 13.30’da gerçekleştiriyor.

Bağımsızlık Yolu Basın Ofisi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, YSK başvurusu sonrasında Bağımsızlık Yolu, emekten yana taraf olan ve “Emekçinin Partisi Var” diyen 50 adayını açıklayacak.

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16/12/2021 12:29