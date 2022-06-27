Bağımsızlık Yolu, “Yerel Yönetimler Çalıştayı” düzenledi

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27/06/2022

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Bağımsızlık Yolu, “Yerel Yönetimler Çalıştayı” düzenledi

 Bağımsızlık Yolu, Lefkoşa Bölge Örgütü’nün organizasyonuyla “Yerel Yönetimler Çalıştayı” düzenledi.

Bağımsızlık Yolu Basın Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre, parti üyelerinin katılımıyla yapılan çalıştayda, Bağımsızlık Yolu’nun yerel yönetimler anlayışını şekillendirmek için Parti Merkezi’nde toplanıldı. Çalıştayda, 4 farklı başlık belirlendi.

“Yerel Yönetimler Yeni Yapılanma”, “Belediyeler İçin Geliştirilebilecek Ekonomik Modeller”, “Alt Yapı - Üst Yapı Çalışmaları”, “Sosyal Belediyecilik” ana konu başlıklarından oluşan masalar, alt başlıklarla güçlendirildi ve halkın yaşadığı sorunlara somut önerilerle şekil verilmesi hedeflendi.

27/06/2022 14:11
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TAGS: Bağımsızlık Yolu, Yerel Yönetimler Çalıştayı
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