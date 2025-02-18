Bağımsızlık Yolu’nda “Orta Doğu Paneli” düzenlendi

Bağımsızlık Yolu, Diem25 Kıbrıs ve NEDA’nın ortak düzenlediği, “Orta Doğu Paneli”, Bağımsızlık Yolu Genel Merkezi’nde yapıldı.

Bağımsızlık Yolu’ndan yapılan açıklamaya göre, panelde “Filistin, Lübnan, Suriye: Emperyalistler dünyayı paylaşıyor, sınırlar halkların kanı ile çiziliyor.” konu başlığı irdelendi.

Açıklamada, panelistlerin “Orta Doğu’da emperyalist ülkeler tarafından uygulanan oyun, paravan yapılanmalar, Filistin, Lübnan ve Suriye halklarının emperyalist müdahalelerle yaşadıkları zulüm ve savaş, yaşanan süreçlerin Kıbrıs’a etkisi ve sosyalistler ne yapmalı.” konularına değindiği, ardından da soru-cevap bölümüne geçildiği belirtildi.