Bağımsızlık Yolu'ndan açıklama

Bağımsızlık Yolu (BY) Genel Sekreter Yardımcısı Münür Rahvancıoğlu, asgari ücret konusunun çok merkezi bir konu olduğunu, açılımının ise çalışanların hayat kalitesinden Kıbrıs sorununa kadar gidebileceğini belirtti.

BY tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Rahvancıoğlu katıldığı bir televizyon programında, "Sadece çocukların okul alışverişini düşündükçe bile insanı afakanlar buluyor. Asgari ücret kişilere bağlı olmamalı, yapısal çözümlerle çözümlenmeli. Esas çözüm de özel sektörlünün sendikasız çalışmasının yasaklanması ve asgari ücretlinin kendi hakkını kendi arayabilmesidir. Yasaklama doğru zihniyet değildir diyenlerle de tartışmaya çalışıyoruz, her yasak kötü olacak diye bir şey yoktur" diye konuştu.

-“Sendikalaşma kesin çözümdür”

Bağımsızlık Yolu’nun "sendikasız çalıştırılmak yasaklansın" derken, Toplu İş Sözleşmesi zorunluluğundan bahsetmediğini, yasa gücüyle toplu iş sözleşmesi olamayacağını belirten Rahvancıoğlu, örgütlenmenin güvence altına alınması için çaba sarf ettiklerini, o örgütlemenin meyvesi olacak olan bir Toplu İş Sözleşmesi'nin o örgütlülüğün kendi dayanışması olacağını kaydetti.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu masasında işveren temsilcisinin sergilediği tavrı ve sözlerini eleştiren Rahvancıoğlu, "Sen bunu tabi söylersin, eğer iş gücünün yüzde 50'sinden fazlası yabancı iş gücüyse. Senin elinin altında zaten her an her türde mezun var. Sen her an dışardan iş gücü alıyorsun" dedi.

Bağımsızlık Yolu'nun işsizlik oranları sıfır olana kadar, var olanın yenilenmesi dışında başka çalışma izni verilmemesini savunduğunu söyleyen Rahvancıoğlu, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısının da işçi, işveren ve devlet taraflarından oluştuğunu, masada özel sektör emekçisini kimsenin temsil etmediğini vurguladı.

Rahvancıoğlu, "İşveren orada köpeksiz köy bulmuş değneksiz geziyor edasında dolanıyor… Orada tartışırken özel sektör emekçilerinin masada yeri yokken onların kamu işçilerinin mi yoksa özel sektör işçilerinin mi hakkı konuşuluyor kim karar verebilir?" diye konuştu.

-“Bu ülkenin çok vasıflı insanları güneyde inşaatlarda, kafelerde çalışılıyor”

Masada oturan herkesin kendi işçilerinin sıkıntılarını konuştuğunu, bu şekilde özel sektör emekçileri adına kimsenin bir şey yapamayacağını söyleyen Rahvancıoğlu, Bağımsızlık Yolu’nun asgari ücretin en düşük kamu maaşına eşitlenmesi talebini yineledi.

Rahvancıoğlu, "Ne kadar vergi verdin, işçilerinin ne kadarı sigortalı diye soran ve denetleyen yoksa, o adam da bu yorumları yapar ve söyler. Asgari ücret, yasada bir ailenin temel giderlerini geçirecek bir miktardır. Vasıflı vasıfsız olduğuna göre değişen miktar değil… Bu ülkenin çok vasıflı insanları güneyde inşaatlarda, kafelerde çalışılıyor" dedi.

Özel sektörde sendikalaşma oranının yüzde yarım olduğunu, sendikasızlığın büyük bir sorun olduğunu ifade eden Rahvancıoğlu, sendikalaşmanın yasa tanımazlığı, ahlak tanımazlığı biraz düzenleyeceğini söyledi.

12/08/2022 12:32