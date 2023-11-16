Bağımsızlık Yolu'ndan açıklama

Bağımsızlık Yolu (BY) Dış İlişkiler Sekreteri Salih Hayaloğlu, “ülkenin her geçen gün yasa dışı siyasi parti ve dernek temsilcilikleri ile dolup taştığını” savunarak, hükümetin, bu konuda önlem almayı planlayıp, planlamadığını sordu.

Hayaloğlu yaptığı yazılı açıklamada, “yıllardır ülkede yasadışı faaliyet gösteren yabancı siyasal örgüt ve partilerin kapatılması için mücadele ettiklerini” ifade ederek, Bağımsızlık Yolu’nun, bu konuyu ilk kez CTP-HP-TDP-DP dörtlü koalisyon hükümeti döneminde gündeme getirdiğini belirtti.

“Ülkenin her geçen gün yasa dışı siyasi parti ve dernek temsilcilikleri ile dolup taştığını” savunan Salih Hayaloğlu, “Türkiye’de bir siyasal parti olan Yeniden Refah Partisi’nin hiçbir yasal zemini olmadan ‘Yeniden Refah Partisi - KKTC Ada Temsilciği’ olarak Köşklüçiftlik bölgesinde temsilcilik açtığını” kaydetti.