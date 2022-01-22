Bağımsızlık Yolu’ndan bir heyet Barolar Birliği’ni ziyaret etti

Bağımsızlık Yolu’ndan bir heyet Kıbrıs Türk Barolar Birliği’ni ziyaret etti.

Bağımsızlık Yolu’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, görüşmede Bağımsızlık Yolu’ndan Lefkoşa Bölge Sorumlusu ve Milletvekili adayı Cansu N. Nazlı, Parti Meclisi Üyesi ve Lefkoşa Milletvekili adayı Cemre İpçiler ile Parti Meclisi Üyesi, İskele Milletvekili adayı Hakan Tanıttıran, Kıbrıs Türk Barolar Birliği’nden ise KTBB Başkanı Hasan Esendağlı, Lefkoşa Mahalli Barosu Başkanı Arzu İzveren ve Baro Konseyi Üyesi Erdaş Erbilen yer aldı.

Bağımsızlık Yolu yetkilileri, ziyarette yaptıkları konuşmada, barolar Birliği’nin yargı bağımsızlığına müdahale etmeye çalışanlara en güzel cevabı verdiğini kaydettiler ve demokrasi ve hukuk devletinin müdafaasında önemli bir aktör haline geldiğini söylediler.

Bağımsızlık Yolu yetkilileri akabinde üç meslek odasının birlikte yaptığı açıklamayı da takip ettiklerini ve Barolar Birliğinin toplumsal olaylarda Kıbrıslı Türk halkından yana taraf olma kararlılığını takdir ettiklerini belirttiler.

Barolar Birliği heyetine Muhalefet Programı’nı takdim eden Bağımsızlık Yolu yetkilileri programlarında İş Mahkemeleri’nin kurulmasını, işveren-işçi arasındaki uyuşmazlıklar için arabuluculuk kurumlarının geliştirilmesini, kadına yönelik şiddetin ayrı bir suç olarak tanımlanıp teminat şartlarının ağırlaştırılmasını, özellikle siyasi meselelerde arama ve tutuklama emirleri verilirken demokratik haklara hassasiyet gösterilmesini talep ve mücadeleleri arasında olduğunu belirttiler.

Bağımsızlık Yolu heyetinde yer alanlar, halkın adalete erişiminin partinin önem verdiği noktalardan biri olduğunu, bunun için halihazırda şiddet gören kadınlara yönelik Barolar Birliği tarafından yürütülen adli yardımın ekonomik açıdan güçsüz tüm bireylerin faydalanabileceği şekilde genişletilmesi için gerek yasal düzenleme gerekse “eylemsellik” açısından Barolar Birliği ile birlikte çalışabileceklerini ve destek olabileceklerini belirttiler.

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22/01/2022 16:05