Bağımsızlık Yolu’ndan Bir Heyet Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’ni Ziyaret Etti

Bağımsızlık Yolu sağlığın temel bir hak olduğunu, ülkede bulunan herkesin kaliteli sağlık hizmetine ücretsiz bir şekilde ulaşabilmesi gerektiğini, bu hakkın hayat bulması için mücadele edeceklerini vurguladı.

Bağımsızlık Yolu’ndan bir heyet Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’ni (KTTB) ziyaret etti.

Bağımsızlık Yolu Basın Ofisi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, görüşmede Bağımsızlık Yolu’ndan Parti Meclisi Üyesi ve Lefkoşa Milletvekili adayı Cemre İpçiler, Onur Kurulu Başkanı Lefkoşa Milletvekili adayı Tahsin Oygar ve Parti Meclisi Üyesi , Lefke Milletvekili adayı Feray Yalçuk; Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nden ise KTTB Başkanı Özlem Gürkut, Genel Sekreter Çağrı Cemaller ve Mali Sekreter Okan Yücel hazır bulundu.

Ziyarette Bağımsızlık Yolu heyeti doktorların ülkedeki sağlık hizmetleriyle ilgili sorunlara ilişkin görüş ve önerilerini dinledi.

Görüşmede ilerleyen dönemde Bağımsızlık Yolu ve Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nin sağlık politikaları konusunda birlikte hareket etmesinin önemi de ifade edildi.

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14/01/2022 17:08