Bağımsızlık Yolu’ndan cemaat eleştirisi

Bağımsızlık Yolu Lefkoşa Bölge Sorumlusu Cansu N. Nazlı, cemaatler konusunda tedbir alınması için çağrıda bulundu.

Nazlı, ülkede bir derneğin İslam odaklı faaliyetler yürüttüğü ve bu çerçevedeki faaliyetleri kapsamında 18 yaş altına yönelik toplantılar da düzenlediği haberleriyle ilgili, herkesin harekete geçmesi gerektiğini belirtti. Nazlı, çocukları ihmal ve istismardan koruyacak devlet mekanizmalarının eksik olduğunu, çocuk izlem merkezleri kurmayarak, sosyal hizmetlere yeterli personel istihdam etmeyerek çocukların ihmal ve istismara açık hale getirildiğini ifade etti.

Hükümetlerin, tarikatlar vasıtasıyla örgütlenmelere, soyut düşünme becerisi olmayan yaşta çocukların kuran kurslarına yollanmasına karşı denetim yaptırmadığını da savunan Nazlı, hükümetlerin tüm dinlere eşit mesafede durması, hiçbir dini kurum ya da faaliyeti finanse etmemesini savunan bir muhalefet örmek gerektiğini belirtti.

Nazlı ayrıca, çocukların okul sonrası bilimle, sanatla, sporla vakit geçirebilecekleri etüt merkezlerinin kurulması, soyut düşünme becerisi olmayan çocuklara dini eğitim veren kurumlara ağır müeyyideler uygulanması gerektiğini de ekledi.

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04/01/2023 10:36