Bağımsızlık Yolu’ndan CTP’ye özel sektörde sendikalaşma konusunu Meclis’e taşıma çağrısı

Bağımsızlık Yolu, ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi’ne (CTP) özel sektörde sendikalaşmayı zorunlu kılacak yasal düzenlemeyi Meclis gündemine taşıma çağrısında bulundu.

Bağımsızlık Yolu Omorfo Bölge Sorumlusu Celal Özkızan yaptığı açıklamada, “CTP’ye açık bir çağrıda bulunuyoruz. Özel sektörde sendikalaşma yasasını meclisin gündemine taşı, asgari ücretlilerin ve özel sektör çalışanlarının meclisteki sesi ol!” denildi.

Bağımsızlık Yolu tarafından hazırlanan İş Yasası’na ilişkin değişiklik önerisinin, 2016’da metin halinde Meclisteki vekillerin dikkatine getirildiği belirtilen açıklamada, öneride toplam on veya üzeri işçi çalıştırılan işyerlerinde, işçilerin kendilerinin seçeceği sendikaya üye olmasının zorunlu kılınmasının öngörüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, yükselen fiyatlar karşısında hayat pahalılığı artışının yetersiz kaldığı, İstatistik Kurumunun verileri dikkate alındığında emekçilerin yılda bir maaş kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, “Maliye bakanlığının verilerine göre 2023 yılında ekonomi bir bütün olarak yüzde 7.4 büyümüştür. Bu oran dünya ortalamasının üzerindedir. Ekonomi büyürken emekçinin refah payını vererek, ücretlere reel olarak artış yapılması gereken yerde, eriyen alım gücü bile yerine konmamıştır” denildi.

Asgari ücret tespit sürecinde Hükümet ve iş insanlarının “el ele verdiği” de ileri sürülen açıklamada, böylesi bir ortamda Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun geçerliliğini yitirdiği savunuldu.