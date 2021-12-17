Bağımsızlık Yolu’ndan Eğitim Bakanlığına Kınama…

Bağımsızlık Yolu, dün Gazimağusa'daki Namık Kemal Lisesi’nde 12 Fen C sınıfının tavanının çöktüğüne ve bir öğrencinin yaralandığına işaret ederek, Eğitim Bakanlığı’nı ihmal yaptığı gerekçesiyle kınadı.

“Külliyeye Para Var; Eğitime Yok” başlığıyla yayınlanan yazılı açıklamada, devlet bütçesinin yüzde 30’dan fazlasının özel okul, hastane ve otellere teşvik, hibe ve muafiyetlerle verildiği öne sürüldü.

Bağımsızlık Yolu Mağusa Bölge Örgütü tarafından yapılan açıklamada, “Biz ücretsiz, kaliteli kamusal eğitim herkesin hakkı diyoruz, devlet okullarının tavanı çocukların başına yıkılıyor. Devlet bütçesinin %30'dan fazlası özel okul, hastane ve otellere teşvik, hibe, muafiyet olarak verilirken, kamusal okullara bir kuruş yatırım yapılmamasını şiddetle kınıyoruz. Yaşanan bu olay tamamen Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı'nın ihmalidir.” ifadelerine yer verildi.

Söz konusu kazanın, daha kötü sonuçlanabilmiş olacağına da dikkat çekilen açıklamada, “Bunun hesabını kimse veremezdi. Bakanlık, öncelikle tarihi ve manevi öneme sahip Namık Kemal Lisesi'ni ve devamında tüm devlet okullarının binalarını denetlemeli ve gereken önlemleri acilen almalıdır.” denildi.

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17/12/2021 11:09