Bağımsızlık Yolu’ndan “Ekim Devrimi ile Kazanılanlar, SSCB’den Geriye Kalanlar” konulu panel
09/11/2022
Bağımsızlık Yolu, Eğitim Sekreterliği’nin organizasyonuyla Ekim Devrimi’nin 105. yılında “Ekim Devrimi ile Kazanılanlar, SSCB’den Geriye Kalanlar” konulu panel düzenledi.
Bağımsızlık Yolu Genel Merkezi’nde yer alan panel, parti üyeleri ve sempatizanlarının katılımıyla Pazartesi günü yapıldı.
Partiden verilen bilgiye göre Ali Şahin’in sunumuyla gerçekleştirilen panel, Ekim Devrimi’nin, Sovyetlerin örgütlenmesi, Ekim Devrimi, Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Birliği’nin kuruluşu, SSCB’nin dünya halklarına kazandırdığı haklar ve SSCB’nin dağılma süreci irdelendi.