Bağımsızlık Yolu’ndan Girne ve Gönyeli’deki ilkokullarda başlatılan eyleme destek

 Bağımsızlık Yolu, kamuda taşeron sistemine son verilmesi gerektiğini savunuyor.

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06/10/2022

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Bağımsızlık Yolu’ndan Girne ve Gönyeli’deki ilkokullarda başlatılan eyleme destek

Bağımsızlık Yolu, Girne’de 23 Nisan İlkokulu ve Gönyeli İlkokulu’nda toplu iş sözleşmesi hakkını kazanmak ve taşeron sistemi üzerinden çalıştırılmaya karşı yapılan greve giden işçilere destek ziyaretinde bulundu.

Bağımsızlık Yolu'ndan verilen bilgiye göre, Bağımsızlık Yolu, kamuda taşeron sistemine son verilmesi gerektiğini savunuyor.

06/10/2022 16:03
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TAGS: bağımsızlık, girne, gönyeli, ilkokul, grev, destek
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