Bağımsızlık Yolu’ndan Girne ve Gönyeli’deki ilkokullarda başlatılan eyleme destek
Bağımsızlık Yolu, kamuda taşeron sistemine son verilmesi gerektiğini savunuyor.
06/10/2022
Bağımsızlık Yolu, Girne’de 23 Nisan İlkokulu ve Gönyeli İlkokulu’nda toplu iş sözleşmesi hakkını kazanmak ve taşeron sistemi üzerinden çalıştırılmaya karşı yapılan greve giden işçilere destek ziyaretinde bulundu.
Bağımsızlık Yolu'ndan verilen bilgiye göre, Bağımsızlık Yolu, kamuda taşeron sistemine son verilmesi gerektiğini savunuyor.