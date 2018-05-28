Bağımsızlık Yolu'ndan Harmancı'ya güçlü destek

Bağımsızlık Yolu Lefkoşa Bölge Örgütü, Lefkoşa’daki Belediye Başkanlığı seçiminde Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) adayı Mehmet Harmancı’yı destekleme kararı aldı. Bağımsızlık Yolu Lefkoşa Örgütlenme Sorumlusu Ömer Tatlısu yaptığı yazılı açıklamada, Belediye Meclis üyeliği seçiminde de TDP ile işbirliği yapma ve Meclis üyeliğine ortak listeden aday gösterme kararı aldıklarını belirtti. Tatlısu, Bağımsızlık Yolu’ndan Ayşe İpçiler, Firuzan Nalbantoğlu, Sunalp Asena ve Mustafa Keleşzade’nin TDP listesinden Belediye Meclis üyesi adayı olacağını açıkladı. Tatlısu, Bağımsızlık Yolu Lefkoşa Bölge Örgütü olarak Lefkoşa’da hem Başkanlık, hem de Belediye Meclis üyeliği seçim çalışmalarına aktif olarak katılacaklarını da ifade etti.