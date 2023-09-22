Bağımsızlık Yolu’ndan ilaç yolsuzluğu konusunda açıklama

Bağımsızlık Yolu, "ilaç yolsuzluğunun" ortaya çıkmasındaki temel nedenin düşük gelirli insanların doktora gidecek parası olmadığı için eczacılar üzerinden ilaca erişme çabası olduğunu belirtti.

Bağımsızlık Yolu Parti Meclisi Üyesi Cansu N. Nazlı, partinin basın ofisi aracılığıyla yaptığı açıklamada, sigortalardaki ilaç yolsuzluğu denilen şeyin aslında Sosyal Sigortalar Dairesi’nin sigortalılara sağladığı kıt imkanlardan biri olan ilaç desteğinin suistimal edilmesi olduğunu savundu.

Olayın, bir grup eczacı ve doktorun aç gözlülüğü ve yozlaşmışlığıyla açıklanmasını doğru bulmadıklarını kaydeden Nazlı, “Sigortaların ve sigortalıların uğradığı tüm zararı temizlemek için esas bugüne kadar hükümet edenlerin ve sigortaları zarar ettirerek fayda sağladıkları patronların yargılanması gerekecek” görüşünü de ifade etti.

Nazlı, “Sağlığın piyasalaştığı, gelmiş geçmiş hükümetler eliyle en temel hak olan kamusal sağlık hizmetinin her geçen gün geriletildiği, devlet hastanelerinin alt yapı sorunlarının çözülmediği, personel ihtiyacının giderilmediği, Sağlık Bakanlığı bütçesinin bu ihtiyaçları karşılamak yerine 'özele sevk' kisvesiyle özel hastanelere tahsis edildiği koşullarda hayatta kalmaya çalışan sigortalıları görmezden gelmeye devam ettiğiniz sürece bu sorunu kökünden çözemeyeceksiniz” ifadelerini kullandı.

“Sigortalardaki en büyük yolsuzluğun ilaç yolsuzluğu değil, dünya kadar sigorta borcu olan işverene taksitlendirme ile borcu yoktur yazısı verilerek ticari faaliyetlerine devam etmesine ve devlet ihalelerine bile girmesine imkan yaratılması olduğunu” savunan Nazlı, işvereni sigortasını yatırmadığı için kaza geçiren işçiye sigortanın destek olmadığını belirtti.