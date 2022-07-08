Bağımsızlık Yolu’ndan Kıb-Tek ve AKSA eleştirisi

Bağımsızlık Yolu Lefkoşa Bölge Sorumlusu Cansu N. Nazlı, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun, yapılması gereken yatırımların yapılmamasından dolayı bugün altyapı sorunları yaşadığına kaydederek, kurumun güçsüzleştirilmesi ve elektriğin özelleştirilmesi için adeta bir yol döşendiğini iddia etti.

Ülkedeki kamusal bir yükümlülüğün devlet eliyle özele verildiğini ifade eden Nazlı, “Biz elektriksiz kalırken, kullanmadığımız elektriğin parasını dahi AKSA’ya öderken bu duruma gelmemiş kabul edilemez” dedi.

AKSA ile olan sözleşmenin feshedilmesi gerektiğini savunan Nazlı, şöyle devam etti:

“KIB-TEK’e yatırım yapılmalı ve elektrik enerjisi kamusal olarak karşılanmalıdır. AKSA ile olan sözleşmeden dolayı mali yükümlülüklerimiz ortadan kalktığı zaman, kamusal olanı güçlendirmek için mali kaynakları doğru kullanma yöntemiyle elektrik enerjisi ihtiyacımızı kamusal imkanlarla çözme becerimiz de olacaktır. KIBTEK bu duruma planlı bir şekilde sokuldu ve AKSA’ya yöneltilmesi gereken tepkiler bilinçli olarak kuruma yönlendiriliyor”

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08/07/2022 10:31