Bağımsızlık Yolu’ndan Liman İşçileri Şirketi çalışanlarına destek

Bağımsızlık Yolu’ndan bir heyet, tasfiye edilen Kıbrıs Türk Liman İşçileri Şirketi çalışanlarını, Gazimağusa Limanı’nda ziyaret etti.

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06/03/2025

Bağımsızlık Yolu’ndan Liman İşçileri Şirketi çalışanlarına destek

Bağımsızlık Yolu’ndan bir heyet, tasfiye edilen Kıbrıs Türk Liman İşçileri Şirketi çalışanlarını, Gazimağusa Limanı’nda ziyaret etti.

Bağımsızlık Yolu'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri Umut Ersoy, Dış İlişkiler Sekreteri Salih Hayaloğlu ve Mağusa Bölge Örgütü sorumlusu Sevgül Uzkan’dan oluşan heyet görüşmede işçilerin mücadelesine destek belirtti.

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TAGS: haber, kıbrıs
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