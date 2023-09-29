Bağımsızlık Yolu'ndan LTB'ye eleştiri

Bağımsızlık Yolu, Lefkoşa Türk Belediyesi'nde faturalarına yansıyan hizmet bedelleri ve faturaları yükselten su fiyatlarıyla ilgili açıklama yaptı.

Bağımsızlık Yolu Mali Sekreteri Münür Rahvancıoğlu, belediye önünde yaptığı basın açıklamasında, belediye faturalarındaki hizmet bedelinin yüksek olmasının halkın belini büker notaya geldiğini savundu. Rahvancıoğlu, faturalardaki vergilerin arttırılması yerine alternatif gelir kaynaklarının yaratılabileceğini söyledi.

Bağımsızlık Yolu adına Parti Meclisi Üyesi Cansu N. Nazlı tarafından okunan basın bildirisinde de LTB faturalarında su ve diğer kalemlerden daha çok, “hizmet resmi” olarak alınan vergilerin emekçilerin belini büktüğü, “hizmet resmi” kaleminin diğer belediyelere göre çok daha yüksek olduğu kaydedildi.

Açıklamada, ülkeye giriş vergisinin kara kapıları için de geçerli yapılması, emlak vergilerinin metrekare üzerinden değil evlerin bedeli üzerinden belirlenmesine geçilmesi, özel üniversitelerin yoğunluk yarattıkları kentlere öğrenci başına, kumarhanelerin de müşteri başına vergi vermesi gerektiği kaydedildi.