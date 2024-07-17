Bağımsızlık Yolu'ndan Market Çalışanlarına Destek için Girne’de Şok Eylem!

Bağımsızlık Yolu, Girne'de bulunan Şokmar Süpermarket önünde şok eylem gerçekleştirdi. Şokmar Süpermarket’te de kasiyerlerin taburelerinin kaldırılmış olduğunu tespit eden Bağımsızlık Yolu bölge üyeleri, Lefkoşa’dan sonra Girne’de de yaşanan bu durumu bildiri dağıtarak, eylem gerçekleştirdi. Eyleme birçok vatandaş destek belirterek, özel sektör emekçilerinin yaşadığı sorunlara ve ülkedeki denetimsizliğe tepki gösterdi.

Bildiride yer alan “Bu Markette Kasiyerlerin Oturması Yasak!” başlığı halk tarafından dikkat çekerken, “Birazdan gireceğiniz markette, kasiyerlerin taburelerinin patron tarafından toplattırıldığını biliyor muydunuz?” sorusu soruldu. Kasiyerlerin taburelere oturmasının yasaklanması kararına “Kasiyerlerin taburede otururken, kasada yapacağı işi veya performansının nasıl etkiler?” sorusu soruldu. Birçok özel sektör emekçisinin yaşadığı sorun olan “güne başlarken cep telefonlarının sorumluya teslim edilmesi” konusuna da dikkat çekilen bildiride, emekçilerin sevdiklerinden haber almasını engelleyen bu insanlık dışı uygulamaya bir an önce son verilmesi gerektiğine vurgu yapıldı.

Özel sektör emekçilerinin patronların malı olmadığı ifadelerine yer verilen bildiride, emekçilerin alınan kararlarda söz hakkının olması için, Bağımsızlık Yolu’nun özel sektörde sendikasız işçi çalıştırılmasının yasaklanması talebi tekrarlandı.

Kasiyerler İçin Mücadele

Bağımsızlık Yolu üyeleri, uzunca bir süre yaptığı gözlem sonrasında Kiler Market şubelerinde kasiyer çalışanlarının taburelerinin toplatıldığını tespit etmiş ve yaşanan bu duruma dikkat çekmek adına Ekim 2023'te üç farklı Kiler Market şubesi önünde bildiri dağıtmıştı. Düzenlenen eylem ve bildiri dağıtımından sonra mevcut durumun değişmediğini gözlemleyen Bağımsızlık Yolu üyeleri, ikinci eylemini de Kasım 2023'te Gönyeli’deki Kiler Market önünde gerçekleştirmişti.

Bağımsızlık Yolu, ayrıca Kiler market kasiyer çalışanlarının taburelerinin kaldırılması sonrası başlatılan mücadele sürecinin anlatıldığı Kasiyerler Ayağa belgeselini geçtiğimiz aylarda yayınlamıştı. Belgesel, özelde süpermarket çalışanlarının, genelde ise özel sektör emekçilerinin yaşadığı sorunlara dikkat çekerek, emekten yana mücadelenin önemini vurguluyor.