Bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık veren alkollü dört kişi tutuklandı

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13/12/2024

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Bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık veren alkollü dört kişi tutuklandı

Girne, Alsancak, Boğazköy ve Ziyamet’te, dün, alkollü olup, kamuya açık yerlerde yüksek sesle bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık veren dört kişi tutuklandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, T.A.(E-51) 211 miligram, H.N.(E-43) 295 miligram alkollü içki tesiri altında oldukları sırada, makul mazeretleri olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırmak suretiyle çevreye rahatsızlık verdi. Nefes örneği vermediğinden alkollü olduğu tahmin edilen Y.E.Y.(E-29) ve  U.U.Y. (E-44) de aynı şekilde bağırıp çağırarak şikayete neden oldu.

Bahse konu şahıslar tutuklanırken, soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

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TAGS: alkollü, polis, haber
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