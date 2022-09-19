"Bağırsak gazını koklamak faydalı, kadınlarınki sağlığa daha faydalı"

Bağırdak gazını koklamanın faydalı olduğunu söyleyen Küçükusta, "Çünkü bağırsak gazında bulunan Hidrojen Sülfit, hücrelerin mitokondri adı verilen enerji santrallerinin DNA'larının korunmasında son derece önemli bir etkiye sahiptir" dedi

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19/09/2022

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"Bağırsak gazını koklamak faydalı, kadınlarınki sağlığa daha faydalı"

Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta, bağırsak gazı çıkarmanın sağlığa faydalı olduğunu söyledi.

Sosyal medyadan yayınladığı  videoda Küçükusta,"Toplum içinde gaz çıkarmak bütün kültürlerde ayıp sayılır. Oysa gaz çıkarmak tıpkı hapşırmak, hıçkırmak, geğirmek gibi fizyolojik ve kaçınılmaz bir olaydır ve ayıp olamaz" dedi.

"Mesele sesten ziyade koku ise yine de endişe duymamak gerekir" diyen Küçükusta, şöyle devam etti:

Çünkü bağırsak gazında bulunan Hidrojen Sülfit, hücrelerin mitokondri adı verilen enerji santrallerinin DNA'larının korunmasında son derece önemli bir etkiye sahiptir. 

Kadınların çıkardığı gazda daha fazla Hidrojen Sülfit bulunduğu için de bunların koklanmasının sağlığa faydaları daha fazladır. Hayır şaka yapmıyorum. Bağırsak gazı koklamanın kanser, felç, kalp krizi, diyabet, artrit ve bunamayı önleyebileceğine dair bilimsel araştırmalar vardır. Bilime güvenin.

Independent Türkçe

19/09/2022 13:56
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TAGS: Bağırsak gazı, kadın, sağlık
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