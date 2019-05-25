Bağırsaklara Dost Besinler

Diyetisyen Leman Denizgil, HABERKIBRIS için kaleme aldığı yazıda bağırsaklara dost besinlerin neler olduğunu yazdı.

Leman Denizgil'in yazısı şöyle:

Bağırsak sağlığımız ne kadar iyiyse, aslında kendimizi o kadar iyi hissediyoruz. Bağırsaklarımıza nasıl iyi davranırsak da o kadar iyi bir sindirim sistemi ile karşılaşıyoruz. Sağlıksız beslenme, sigara, alkol ve stres derken bağırsaklarımızdaki iyi bakterilerin sayısı zamanla azalabiliyor. Bunun sonucunda sağlıklı bağırsak floramız bozularak hastalıklara davetiye çıkarıyor.

Yoğurt

Vücudunuzun ve sindirim sisteminizin ihtiyacı olan iyi bakterileri size kazandıran yoğurt, sindirime yardımcı besinler arasında. Yoğurt tüketerek ishal, iltihabi bağırsak hastalığı gibi rahatsızlıkların önüne geçebilir, bağırsak hareketlerinizi düzenleyebilir ve kolon kanseri riskinin önüne geçebilirsiniz.

Kefir

Bağırsaklarımıza dost bakteriler içeren probiyotik besinler; florayı düzenleyerek bağırsağın düzgün çalışmasını sağlıyor ve toksik maddelerin geri emilimini engelliyor. Kefir; içerdiği probiyotikler sayesinde bağırsak sağlığının korunmasında önemli etkiye sahip.

Turşu

Turşu içerdiği yararlı bakteriler sayesinde florayı korurken, yüksek lif içeriği sayesinde dışkının bağırsaktan geçişinin hızlanmasını sağlıyor ve böylece sağlıklı bir sindirim sistemine destek oluyor. Ancak her ne kadar probiyotik zengini olsa da yüksek sodyum içeriği sebebiyle turşu; tansiyon, diyabet, kalp damar hastalıkları, mide hastalıkları olan kişiler tarafından ya kontrollü bir şekilde tüketilmeli ya da hastalığın seyrine göre hiç tüketilmemeli.

Tahıllar ve Kuru Baklagiller

Tam buğday ekmeği, bulgur, yulaf, nohut, kuru fasulye, barbunya gibi besinler yüksek posa içeriği sayesinde bağırsak hareketlerini arttırarak, sindirilmiş besin artıklarının kalın bağırsaktan geçişini hızlandırıyor. Toksik öğelerin kalın bağırsakta uzun süre kalmaması sayesinde burada zararlı bakteri oluşumunun önüne geçiliyor ve sağlıklı bağırsak florasının devamlılığı sağlanıyor.

Ispanak

Ispanak gibi koyu yeşil yapraklı sebzelerin içinde bulunan şeker çeşidi bağırsaklarımızda bulunan yararlı bakterilerin sayısının artırılmasına yardımcı oluyor. Yararlı bakteriler tarafından salınan bir enzim, ıspanak gibi yeşil yapraklı sebzelerin içerisindeki şekeri, bakterilerin enerji kaynağı olarak kullanmasını sağlıyor.

Badem

Badem içerdiği lifler sayesinde bağırsak mikrobiyotası üzerinde olumlu etkileri olduğu ve yararlı bağırsak bakterileri için besin oluşturarak (prebiyotik) sayıca arttırılmasını sağladığı biliniyor.

Somon

Omega 3 vücuda dost bağırsak bakterilerinin sayısının arttırılmasına destek oluyor ve böylece sağlıklı bir bağırsak florası oluşturuyor.

Muz

Muz hem lif hem de sindirim sistemini düzenlemeye yardımcı, karbonhidrat sindirimini kolaylaştıran pektin açısından oldukça zengin bir meyve. Muzun bu özelliği onun sindirime yardımcı besinler arasında yer almasını sağlıyor.

Elma

Besleyici özelliği yüksek olan elma, içerdiği çözünür lifler sayesinde mide ve bağırsak hareketlerinin düzenlenmesinde büyük katkı sağlıyor. Posa içeriği yüksek besinlerle beslenmek bağırsak florasının sağlıklı olarak devamlılığını sağlamak adına elzem.