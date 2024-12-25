Bağırsaklarımızdaki mikropların beynimize inanılmaz etkisi ortaya çıktı

Amato, bu buluşun evrimsel süreçte beynimizin büyümesini destekleyen temel faktörlerden biri olabileceğini belirtti. “Bağırsakta olanlar, beynimizin evrimsel süreçte gelişmesini sağlayan temel yapı taşı olabilir,” diyen Amato, bağırsak mikroplarının metabolizma üzerinde değişiklik yaparak insülin direnci ve kilo alımı gibi etkiler yaratabileceğini de ekledi.

Araştırma kapsamında, mikroplardan arındırılmış fareler, farklı primat türlerinin bağırsak mikrobiyomları ile aşılandı. İnsan (Homo sapiens), sincap maymunu (Saimiri boliviensis) ve makak (Macaca mulatta) mikrobiyomları ile aşılanan farelerin metabolik süreçleri karşılaştırıldı. İnsan mikrobiyomu verilen farelerde, en yüksek açlık şekeri seviyeleri, en yüksek trigliserit düzeyleri, en düşük kolesterol seviyeleri ve en az kilo alımı gözlemlendi.

Bu bulgular, insan bağırsak mikrobiyomunun enerji depolamaktan ziyade beyne enerji sağlayan şeker üretimini desteklediğini gösteriyor. İnsan ve sincap maymunu gibi büyük beyinli türlerin mikrobiyomlarının benzer etkiler yarattığı, buna karşın daha küçük beyinli makakların mikrobiyomlarının enerji depolamaya yönelik bir metabolizmayı teşvik ettiği tespit edildi.

Araştırmacılar, hem insanlar hem de sincap maymunlarının büyük beyinler evrimleştikçe bağırsak mikrobiyomlarının benzer şekilde değişim gösterdiğini vurguladı. Amato, "İnsanlar ve sincap maymunları ayrı ayrı büyük beyinler geliştirdiğinde, mikrobiyal toplulukları benzer şekillerde değişti ve gerekli enerjiyi sağladı," açıklamasında bulundu.

Daha önceki araştırmalar, beynin büyümesi ve vücut büyümesi arasında bir denge olduğunu ortaya koymuştu. İnsan gelişiminde, beynin enerji ihtiyaçlarının en yüksek olduğu çocukluk döneminde, büyüme hızının yavaşlaması bu dengeyi destekleyen bir bulgu olarak öne çıkıyor. Araştırma ekibi, bu enerji ticaretinin bağırsak mikroplarının yardımıyla sağlanmış olabileceğini ifade etti.

Sonuç olarak, bağırsak mikrobiyomlarının sadece sindirim sistemiyle sınırlı kalmayıp, insan evrimi ve beynimizin büyümesi üzerinde derin etkileri olduğu anlaşılıyor. Araştırmanın sonuçları, Microbial Genomics dergisinde yayımlandı.