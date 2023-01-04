Sağlığa yararlarıyla bilinen çay antioksidanlarda dolu içeceklerden biri oluyor. Kalp sağlığına da oldukça iyi gelen bu içecek, bağışıklığı çelik gibi yapıyor! Özellikle böyle içtiğinizde...

Çay vücudumuz için oldukça yararlı içeceklerden biri oluyor. Kalp sağlığını destekliyor, kolesterolü ve kan basıncını iyileştiriyor.

Limon; vitaminler, mineraller ve antioksidanlar açısından oldukça zengindir.

Yüzyıllardır tıpta ve cilt bakımlarında kullanılmıştır. Aynı zamanda C vitamini açısından da fazlasıyla zengindir.

Peki çayı limonlu içtiğimizde sağlığımıza ne gibi yararları var? Gelin birlikte bir bakalım.

ANTİOKSİDAN KAYNAĞIDIR

Yapılan araştırmalarda, antioksidanların sağlık ve hastalıkta önemli bir rol oynadığını, kalp hastalığı, diyabet, kanser ve obezite gibi kronik durumlara karşı koruma sağlayabileceğini öne sürüyor.

Ayrıca düzenli olarak çay içmek iltihabı azaltabilir ve vücudun insülini verimli bir şekilde kullanma yeteneğini artırabilir.

DİYABETE İYİ GELİR

Yapılan bir incelemeye göre, çay içmek, daha düşük tip 2 diyabet ve diyabetle ilgili komplikasyon riskiyle bağlantılıdır.

KALP SAĞLIĞINI KORUR

Yapılan araştırmalar da, hem çayın hem de limonun kalp sağlığı için çeşitli faydalarla ilişkili olduğu bulunmuştur.

Ayrıca günlük olarak limon tüketen kişilerin, özellikle de düzenli olarak yürüdüklerinde kan basıncının düştüğünü buldu.

BEYİN SAĞLIĞINI KORUR

Limonlu çay tüketimi, beyin sağlığını koruyarak beyni oldukça güçlendiriyor.

Özellikle de Alzheimer hastalığının önüne geçerek hastalık riskini en aza indiriyor.

Yapılan çalışmalarda, narenciye meyvelerindeki belirli bileşiklerin iltihabı azaltabileceğini, beyin fonksiyonlarını koruyabildiğini ve beyinde Alzheimer hastalığına katkıda bulunabilecek plak oluşumunu önleyebileceğini bulmuştur.

LİMONLAR MÜKEMMEL BİR C VİTAMNİ KAYNAĞIDIR

Limonlar, güçlü antioksidan özelliklere sahip suda çözünür bir mikro besin olan mükemmel bir C vitamini kaynağıdır.

C vitamini, iltihabı azaltarak ve bağışıklık hücrelerinin işlevini artırarak bağışıklık sisteminde merkezi bir rol oynar.

SİYAH ÇAY YARARLARI

Hayvan çalışmaları da dahil olmak üzere son araştırmalar, çay içmenin kalp krizi ve kan pıhtıları dahil olmak üzere ciddi kalp hastalıkları riskini önemli ölçüde azaltabileceğini göstermektedir.

Çay, arterlerdeki dokuyu yatıştırmaya yardımcı olan anti-inflamatuar özellikler içerir.

Bu, kan dolaşımını kısıtlayabilecek ve pıhtılaşmaya neden olabilecek iltihaplanma riskini en aza indirmeye yardımcı olur.

Çay tüketimi ayrıca yüksek tansiyonu düşürmeye ve kolesterolü düşürmeye yardımcı olabilir. Yapılan çalışmalarda, her gün dört fincan veya daha fazla yeşil çay içen kişilerin kalp krizi riskini yüzde 32 oranında azalttığını ve kötü LDL kolesterol düzeylerini önemli ölçüde düşürdüğünü buldu.

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04/01/2023 20:27