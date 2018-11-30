Bağışıklık sisteminin iki önemli düşmanı: Tarım ilaçları ve ağır metaller

Bağışıklık sisteminin temelini oluşturan beyaz kan hücrelerinin ana görevlerinin, hücrelerde oluşan problemleri saptamak ve hücrelere saldıran mikroplarla savaşmak olduğunu hatırlatan Uzm. Dr. Aşkın Nasırcılar, “Sağlıklı bir kişide bu süreç kusursuz şekilde işlerken, bazı iç ve dış etmenler bu süreci olumsuz etkileyebilir. Örneğin, tarım ilaçları ve ağır metallerin bağışıklık sistemi problemlerine yol açtığını biliyoruz” dedi.

Bağışıklık sisteminin, vücudu bakteri, virüs, mantar gibi mikroorganizmalardan koruyan ve hormonlarla sinir sistemine etki eden bir mekanizma olduğunu belirten Fizik Tedavi, Kök Hücre ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Aşkın Nasırcılar, “Tüm metabolizmayı hatta psikolojiyi etkileyen bağışıklık sisteminin sağlıklı olması; sindirimi kolaylaştırır, cildi parlaklaştırır, enerji seviyesini yükseltir ve daha pek çok olumlu etki sağlar” dedi.



“GÜÇLÜ BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ İÇİN 2 ADIMI TAKİP EDİN”



“Bağışıklık problemlerini önlemek için mutlaka iyi çalışan bir sindirim sistemi gereklidir” diyen ve çalışmalarını rejeneratif tıp alanında yoğunlaştıran Dr. Nasırcılar, sindirim sistemini iyileştirmede etkili iki önemli adıma dikkat çekerek şu bilgileri verdi:



1-Geçirgen Bağırsak Sendromunu İyileştirin: Sindirim sisteminde ince bağırsak hücreleri arasında çok sıkı bağlar bulunur. Normalde besinler ve zararlı maddeler buradan kana geçemez. Besinler villus dediğimiz tüysü uzantılar ile hücre içine alınır ve işlendikten sonra kana verilerek karaciğere yönlendirilir. Bu sıkı bağlantılar bozulduğunda bakteriler, mikrop ürünleri ve zararlı maddeler hücreler arasından doğrudan kana karışır. İşte bu duruma ‘Geçirgen Bağırsak Sendromu’ diyoruz. Dünyada milyonlarca kişide bulunan bu sendromu yaşayanların çoğu tanı almamış durumda. İsmine bakınca sanki sadece sindirim sistemini etkileyen bir rahatsızlık gibi düşünülebilir oysa birçok sağlık problemi ile ilişkilidir. Geçirgen bağırsak sendromuna bağlı olarak; besin allerjileri, enerji azlığı, kronik yorgunluk, eklem sorunları, tiroid rahatsızlıkları ve bağışıklık sistemi sorunları gibi hastalıklar görülebilir. İyi haber ise bakteri ve toksinlerin kana rahatça geçmemesi için sıkı bağlantıları onarabilecek yöntemlerin olması. Bu anlamda en önemli silahımızsa yediklerimizi değiştirmek diyebilirim.



BU BESİNLERİ LİSTENİZDEN ÇIKARIN



Bu nedenle şeker ve yapay tatlandırıcılardan, işlenmiş ve mikrodalgadan geçirilmiş besinlerden, hidrojenlenmiş yağlardan uzak durun. Soya, kanola, mısır yağı eklem ve hücre iltihabına yol açabilir. İyi yağ içeren hindistan cevizi, zeytinyağı veya alerjiniz yoksa fıstık yağı tercih edin. Organik tereyağı veya sade yağ sindirim sistemini rahatlatır, bağışıklık sistemi için mükemmeldir.



2. Probiyotikten Zengin Beslenin: Bağışıklık sistemi sağlığı için D ve C vitaminleri çok önemli. Vitaminler kadar önemli hatta daha önemlisi probiyotikten zengin beslenme diyebilirim. Probiyotikler başta sindirim olmak üzere sağlığa önemli etkileri olan canlı bakter ve mayalardır. Besinlerin sindirilmesinde, bağırsak detoksunda, bağışıklık sisteminin dengesi ve desteğinde önemli görevleri vardır. Son yıllarda yapılan bir yığın akademik çalışmayla iyi bakteri azlığının başta otoimmün rahatsızlıklar olmak üzere birçok kronik hastalıkla ilişkili olduğu gösterilmiştir.



“PROBİYOTİK BESİNLERE AĞIRLIK VERİN”



En iyi probiyotik besin olarak fermente sebzeler (özellikle turşular), fermente sütler (kefir, yoğurt ve özellikle keçi yoğurdu), Kombucha çayı ve kemik suyu tüketmenizi öneririm.”



BAĞIŞIKLIK SISTEMI VE SINDIRIM KANALI BAĞLANTISINA DIKKAT



Sağlıklı sindirim kanalı ile bağışıklık sistemi arasındaki bağlantıya da vurgu yapan Dr. Aşkın Nasırcılar, “Enerjiyi arttırmanın, kronik yorgunluktan kurtulmanın, hastalıklarla savaşmanın ve otoimmün hastalıklarla başa çıkmanın yolu bağırsaklardan geçiyor. Bugün otoimmün rahatsızlığa sahip hastalarda sindirim kanalının ve burada yaşayan bakterilerin sağlıklı bireylerden farklı olduğunu biliyoruz. Son yıllarda bunu ortaya koyan pek çok akademik çalışma yapıldı. Binlerce yıl önce fark edildiği gibi, ‘Ne yersen, o’sun’ sözü günümüzde de bilimsel bir gerçek olarak karşımıza çıkıyor. Sağlıklı bir ömür için beslenme biçimimiz ve hayat tarzımız en önemli değişken olarak görülüyor” dedi.