Bağışıklık ve solunum yolu hastalıkları için ilaç! Her türlü hastalığa karşı çelik gibi yapıyor

Kış aylarında soğuk algınlığı, vitamin eksiklikleri, kronik yorgunluk ve depresyonla savaşmaya yardımcı olan lezzetli, besleyici ve etkili bir ilaç olan çam kozalağı şurubu, bunların dışında birçok derde deva oluyor. Peki çam kozalağı şurubunun faydaları neler? Çam kozalağı reçeli hangi hastalıklara iyi geliyor? İşte detaylar...

ÇAM KOZALAĞI REÇELİNİN YARARLARI VE ZARARLARI NELER?

Çamın tüm faydalı özellikleri kozalaklarda yoğunlaşmıştır. Vücut üzerinde güçlü biyolojik etkileri vardır. İnsan sağlığı üzerindeki etkileri çam tomurcuklarından daha az değildir. Aromatik yağlar, reçineli asitler, tanenler, vitaminler ve mineraller çam kozalağı şurubunda en büyük değere sahiptir. Genç çam kozalaklarının yüzeyi, antibakteriyel, antiviral özelliklere sahip reçine ile kaplanmıştır. Bu sayede bitki tohumları korur, çoğalır. Reçinelerin bu özellikleri insanlara önemli faydalar sağlar.

Çam kozalakları, anti-inflamatuar ve antiseptik olan fenol bazlı bileşikler olan tanenler gibi maddeler içerir. Birçok mikroorganizmaya ve hatta mikobakteri tüberkülozuna karşı aktiftirler. Ek olarak, tanenler kanın oksijenlenmesine yardımcı olur. Bir felçten sonra beyin hücrelerinin ölümünü engellerler. Tanenlere ek olarak, çam kozalakları başka birçok faydalı madde içerir:

Bu unsurların her biri insan sağlığına paha biçilmez bir katkı sağlar. Sadece bir grup B vitamini on çeşitle temsil edilir. Bu sayede sinir sistemi güçlendirilir, doku hasarını onarma süreci daha yoğun ve hızlı ilerler. Genç çam kozalakları, bağışıklık sistemimizi güçlendiren C vitamini ile yüklüdür. Ek olarak, kan damarlarının duvarlarını güçlendiren PP vitamini ve diğer birçok biyolojik olarak aktif bileşik vardır:

C vitamini: Çam kozalağı reçeli, bağışıklık sistemini ve sinir sistemini güçlendirdiği, soğuk algınlığına karşı koruduğu, kan oluşumuna katıldığı için çocuklar ve yetişkinler için faydalıdır;

H vitamini (Biotin): Sindirim sisteminin normal işleyişini sağlar, sinir ve bağışıklık sistemlerinin işleyişini destekler, görünümü etkiler;

Genç çam kozalaklarından yapılan reçelin faydaları çok büyük olmasına rağmen, zararlı olabileceği birkaç durum vardır. Çam reçeli, hamilelik, emzirme, kronik böbrek fonksiyon bozukluğu, erken veya yaşlılıkta tüketilmemelidir. Sağlıklı olsanız bile çam kozalağını tüketmeden önce muhakkak doktorunuza danışmalısınız.

ÇAM KOZALAĞI ŞURUBU NASIL YAPILIYOR?

Çam kozalağı reçelinin yararları ve zararları büyük ölçüde hasat edilen hammaddelerin kalitesine bağlıdır. Kozalakların toplu taşıma veya gaz kirliliğinin olmadığı yerleşim yerlerinden uzakta toplanması gerekir. Bir çam ağacı, zararlılardan zarar görmemesi ve mantar hastalıklarının olmaması için sağlıklı seçilmelidir. 15 yaşına gelmiş çamlar meyve vermeye başlar. Bu, mayıs-haziran arası sürebilen çiçeklenme sonunda olur. Her şey atmosfer koşullarına bağlıdır. Ardından birkaç hafta sonra küçük yeşil yumrular belirir.

Bir çam kozalağı, 4 cm boyutuna kadar pürüzsüz ve düzgün bir yüzeye sahip tek tip yeşil bir renk olduğunda hasat için hazırdır. Dokunmak için sağlamdır, ancak bir bıçakla kolayca kesilebilir. Yüzeyde yavru, mantar hastalıkları veya haşere izleri şeklinde kusurlar olmamalıdır. Genç bir çam kozalağını ikiye bölerseniz, içinde meyvelerin benzersiz iyileştirici özelliklere sahip olduğu reçineli bir madde görebilirsiniz. Bu nedenle yoğun, henüz açılmamış kozalakları toplamak gerekir. Toplanan hammaddelerden bal, şeker tentürleri ve reçel hazırlanır. Çam kozalakları, iyileştirici özelliklerini kaybetmemek için hasattan sonraki ilk gün işlenmelidir.

TIBBİ AMAÇLAR İÇİN KULLANIMI

Kış mevsiminde enfeksiyon ve virüslere karşı bağışıklığı güçlendirmek için çam kozalağı şurubu en etkili besinlerden biridir. Öksürüğü, boğazı, soğuk algınlığını iyileştirmeye yardımcı olan, kış-ilkbahar hipovitaminozu sırasında ve diğer birçok durumda vücudu destekleyen maddeler içerir:

Hipertansiyon;

Çam kozalağı şurubu, kardiyovasküler sistemin felç, skleroz ve diğer patolojilerinin önlenmesi için de saklanır. Bileşenleri, beyin damarlarının durumu ve işlevselliği, sinir hücrelerinin canlılığı üzerinde faydalı bir etkiye sahiptir. Düzenli olarak alındığında bu şurup, kılcal duvarların elastikiyetini artırmaya ve basıncı düşürmeye yardımcı olur. Felç geçirmiş kişiler, kendileri için çam kozalağı şurubunun faydalarını hissedebilirler. Her durumda, etkinin kendini anında göstermeyeceği akılda tutulmalıdır. Uzun süreli tedavi görmek için sabırlı olmanız gerekir.

ÇAM KOZALAĞI ŞURUBUNUN YAN ETKİLERİ NELERDİR?

Tatlı çam kozalağı şurubunun sadece faydaları değil, aynı zamanda kontrendikasyonları da vardır. Obezite, prediyabet ve diyabet hastaları tarafından çok miktarda tüketilmemelidir. Bu gibi durumlarda, tedavi için kaynatma, olgun veya yeşil kozalakları kullanmak daha iyidir. Çam kozalakları böbrek hastalığı ve hepatit için alınmamalıdır. 1 yaşın altındaki bebekleri, hamileleri ve emziren anneleri reçel ile beslenmemelidir. Kozalaklı ağaçlardaki bileşenler sıklıkla ciddi alerjik reaksiyonlara neden olur. Bu tür hastalıklara yatkınlığı olan kişiler çam reçeli konusunda dikkatli olmalıdır. Tatlı ilacı küçük miktarlarda denemeye başlamanız, porsiyonu yavaş yavaş artırmanız gerekir. (Sabah)

12/12/2021 15:40