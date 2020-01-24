'Bağlıköy (Ambelikou) Konuk Evi ' açılıyor
“Bağlıköy (Ambelikou) Konuk Evi” yarın, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın da katılacağı törenle açılacak.
24/01/2020
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Cittaslow Lefke Belediyesi sınırları içindeki eko köy Bağlıköy’de faaliyet gösterecek “Bağlıköy (Ambelikou) Konuk Evi” yarın, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın da katılacağı törenle açılacak.
Açılış töreni saat 12.00’de yapılacak.
TAK’ın emekli müdürlerinden, gazeteci Perihan Aziz tarafından eski özellikleri korunarak restore ettirilerek tasarlanan Bağlıköy (Ambelikou) Konuk Evi geleneksel Kıbrıs dokusunu yansıtıyor.