Bağlıköy Direnişi’nin 59. Yıldönümü ve direnişte şehit düşenler bugün anıldı

Bağlıköy Direnişi’nin 59. Yıldönümü ve direnişte şehit düşenler bugün Bağlıköy Şehitliği’nde düzenlenen törenle anıldı.

Törene, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de katıldı.

Tören, protokol sırasına göre şehitlik anıtına çelenk konulmasıyla başladı. Saygı duruşu ve saygı atışının ardından İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi. Törende daha sonra şehitlik özel defteri imzalandı.

Törende günün anlam ve önemini belirten konuşma Yedidalga İlkokulu Öğretmeni Ediz Çaluda tarafından yapıldı.

-Çaluda: “Sehitlerin emanetine sahip çıkılacak”

Çaluda, Bağlıköy’ün milli mücadele yıllarında hain saldırılara tanıklık ettiğini kaydederek, "bugün bu vatanda özgürce yaşamayı şehitlere borçluyuz" dedi; şehitlerin emanetine sahip çıkılacağını vurguladı.

-Kerimoğlu: “Adada var olmak için mücadele her zaman devam edecek”

Bağlıköy Şehitleri Tertip Komitesi Başkanı Taner Kerimoğlu da, milli mücadele yıllarında Bağlıköy’de şanlı bir direniş sergilendiğini belirterek, şehitlerin mücadelesi sayesinde bugünlere gelindiğini ve bu adada var olmak için mücadelenin her zaman devam edeceğini ifade etti.

Şiirler okunmasıyla devam eden törende Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da konuştu.

-Tatar: “Kıbrıslı Türkler orantısız güçler karşısında kahramanca direndi”

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk halkının adada varlığını sürdürebilmek için orantısız güçler karşısında kahramanca direndiğini anımsatarak, Kıbrıs Türkü’nün haklı mücadelesini sürdürürken ve Anavatan Türkiye’nin gelmesini beklerken çok şehitler verildiğini söyledi.

Kayıp Şahıslar Komitesinin hala kayıpları bulmaya ve kimliklendirmeye çalıştığını hatırlatan Tatar, “Kıbrıs Türkü bu acıyı o zaman yaşamış ama bu acı bitmemiştir. Hala daha kayıplar ve aradıklarımız vardır. Kayıplarının mezarı başına gidip dua okuyamayan insanlarımız vardır” dedi.

Kıbrıs Türkü’nün 1974 barış harekatına kadar çok çileler çektiğini, o günden bugüne ise kimsenin burnunun bile kanamadığının altını çizen Tatar, Doğu Akdeniz’de bağımsız Türk devleti olan KKTC’nin devamı için birlik ve beraberliğimizin korunması ve uluslar arası camiaya devletten asla vazgeçilmeyeceğinin mesajının verilmesi gerektiğini vurguladı.

"Adada bulunan BM Genel Sekreterinin Kişisel Temsilcisi’nin, başka merkezlere hizmet eden bazı sivil toplum örgütleriyle görüştüğünü" söyleyen Tatar, buradaki bağımsızlık ve iradeyi görmeyerek, Kıbrıs’ta üniter bir devlete gidecek çözüm modelini desteklemenin, iradenin Cumhurbaşkanında değil kendilerinde olduğu söylemenin yanlış olduğunu ifade etti.

Kıbrıs Türk halkının iradeyi kendi demokrasisi içerisinde seçimle belirlediğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, iradenin yürütmekte olduğu yeni siyasetin, Türkiye Cumhuriyeti'nin tam desteğiyle Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statü ile bir anlaşmanın parçası olması yönünde olduğunu belirtti.

Tatar, KKTC’nin her zaman daim olacağını ve bir anlaşma olacaksa Kıbrıs Türk halkı ve KKTC’nin bu anlaşmanın bir parçası olacağını kaydederek, Türkiye'nin garantörlüğü ve Türk askerinden vazgeçilmeyeceğini vurguladı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın KKTC’nin yakın gelecekte tanınması gerektiğini sık sık söylediğini de ifade eden Tatar, bunun değerinin iyi bilinmesi gerektiğini kaydetti.

Tören, şehitler için dua okunması ve şehit kabirlerine çiçek bırakılmasıyla sona erdi.