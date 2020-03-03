Bağlıköy Şehitleri Anılacak

Bağlıköy Şehitleri için 13 Mart Cuma günü saat 10.00’da Bağlıköy Şehitliği’nde anma töreni düzenlenecek. 

ads
03/03/2020
HK

ads
ads
Bağlıköy Şehitleri Anılacak

Bağlıköy Şehitleri için 13 Mart Cuma günü saat 10.00’da Bağlıköy Şehitliği’nde anma töreni düzenlenecek. 
Lefke Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, törende çelenkler konacak, saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekilecek, şehitlik özel defterinin imzalanmasının ardından konuşmalar yapılacak, şiirler okunacak, tören dua okunmasıyla sona erecek. 

03/03/2020 11:14
ad

Bu habere tepkiniz:
TAGS: Bağlıköy Şehitleri, haber, kıbrıs, kktc, kıbrıs haberleri
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.