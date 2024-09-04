Bağlıköy’de alacak verecek tartışması kavgaya dönüştü

Bağlıköy’de bir mobilya dükkanında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün 18:00 sıralarında meydana gelen olayda, C.S. (43) ve A.S. (41), K.Z. (54) ve M.B.Z. (20) ile kavga etti. Kavga sırasında tarafların çevreye rahatsızlık verdiği ve C.S’nin kavga esnasında tahta kalas bulundurduğu açıklandı. Olayın ardından bahse konu şahıslar tutuklanırken, soruşturmanın sürdüğü belirtildi.