Bağlıköy’de ve Demirhan’da hırsızlık!

Bağlıköy’de bir evden para, Demirhan’da bir süpermarketten kozmetik ürün çalındı, yaşları 20 ile 43 arasında değişen 6 kişi hırsızlıktan tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre dün Bağlıköy’de, misafirliğe gittiği evden 39 bin 400 TL nakit parayı çaldığı gerekçesiyle İ.G.(E-43) tutuklandı.

-Kozmetik hırsızlığında 5 tutuklu

Öte yandan 30 Aralık’ta Demirhan’daki süpermarkete 3 bin 60 TL 50 Kuruş değerinde muhtelif kozmetik ürünleri çalındı. Olayın polisin bilgisine gelmesiyle S.B.(E-25), N.S.(E-24), K.A.(E-20), M.R.(E-21) ve H.O.(E-25) tutuklandı.