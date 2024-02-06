Bahadi’nin Ölüm Sebebi Otopsi İle Belirlenecek!

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06/02/2024

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Bahadi’nin Ölüm Sebebi Otopsi İle Belirlenecek!

Karşıyaka’da sakin Necati BAHADİ (E-54) 05.02.2024 tarihinde, saat 05:30 sıralarında, kalmakta olduğu ikametgah içerisinde yaşamını yitirmiş şekilde bulundu. Adı edilenin cansız bedeni üzerinde yapılan dış muayenede, darp ve cebir izine rastlanmadı. Ölüm sebebi yapılacak otopsisi sonucunda tespit edilecek.

 LEFKOŞA’da ANİ ÖLÜM

 Lefkoşa’da sakin Ozan SİNELİ (E-49) 05.02.2024 tarihinde, saat 21:30 sıralarında kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanması sonucu, ambulans ile kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.Adı edilenin cansız bedeni üzerinde yapılan dış muayenede, darp ve cebir izine rastlanmadı. Ölüm sebebi yapılcak otopsisi sonucunda tespit edilecek.

06/02/2024 12:03
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TAGS: Necati bahadi, kktc
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