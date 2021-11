Bahadır Sağlam Bu Gece Narnia Garden'da

İnsanın içine dokunan, etkileyici sözlerin yazarı Bahadır Sağlam 17 Kasım Çarşamba Akşamı Narnia Sahnesinde..

Mükemmel Sözlerin Yazarı Bahadır Sağlam

2008 Akademi Türkiye Şarkı yarışmasında birinci olduktan sonra şarkılarının sözlerinin hepsini kendisinin yazdığı albümünü çıkardı. Şarkılarının sözlerindeki samimiyeti dinleyicisine aktarmayı başarabilen sanatçı yaptığı her şarkıyla insanın yüreğine dokunabiliyor.

Aldığı eğitimi şarkılarının her noktasında başarılı bir şekilde kullanmayı bilen bir sanatçı. Şarkılarını dinlediğinizde sözlerinden müziğine her noktada titiz bir işçilik olduğunu hissedebiliyorsunuz. Bu kaliteli işlerine her geçen gün bir yenisini eklemekte olan sanatçı şu ana kadar bir tanesi single olmak üzere üç albüm çıkarmıştır. Üç albümünde de sözleri ve müziği kendisinin yazmıştır.

Daha önce de Ada da konser veren sanatçı yoğun ilgi gören sanatçı Bahadır Sağlam 17 Kasım Çarşamba Akşamı Narnia Sahnesinde...

17/11/2021 08:35