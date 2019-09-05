Bahamalar felaketi yaşıyor, ABD alarmda!

Bahamalar’ı vuran Dorian Kasırgası nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 20’ye yükseldi.

Bahamalar Sağlık Bakanı Duane Sands, yaptığı açıklamada, kasırga nedeniyle 7 olarak açıklanan ölü sayısının 20’ye çıktığını ve sayının daha da artmasından endişe duyulduğunu söyledi.

Atlas Okyanusu’nda Bahamalar’ı 5’inci kategoride vuran kasırga, can kaybına ve büyük hasara neden oldu.

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) yayımladığı görüntüler, kasırganın Bahamalar’da neden olduğu tahribatın boyutunu ortaya koyuyor.

Kasırganın vurduğu Bahamalar’ı ziyaret eden Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock ise 70 bin kişinin, gıda ve temiz içme suyu gibi acil insani yardıma ihtiyaç duyduğunu bildirdi.