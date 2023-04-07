Bahar alerjileri astıma dönüşebilir!

Yağmur Düşer'in sunduğu Yaşama Katkısı Olsun programının bu haftaki konuğu Çocuk Alerji ve İmmunoloji Uzmanı Prof. Dr. Arzu Babayiğit.

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07/04/2023

Tedavi edilmediği zaman bahar alerjilerinin astıma dönüşebildiğini vurgulayan, Babayiğit alerjik hastalıklara karşı uyarılarda bulunarak bu konuda merak edilenleri anlattı.

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Bahar alerjileri astıma dönüşebilir!

Çocuk Alerji ve İmmünoloji Uzmanı Prof. Dr. Arzu Babayiğit, bahar mevsiminde ortaya çıkan, burun akıntısı, burunda tıkanıklık, gözlerde akıntı ve ciddi hapşırma belirtileri ile seyreden tablonun bahar alerjisi ya da alerjik rint olarak adlandırıldığını söyledi.

Bahar alerjisinin alerjik hastalıklar arasında en sık karşılaşılan tablolardan olduğunu vurgulayan  Prof. Dr. Babayiğit, Kıbrıs’ta polen florasının çok zengin olduğu için hastalığın karşılarına çok sık çıktığını belirtti.

Enfeksiyonla alerjik hastalıkların karıştığını belirten Babayiğit, hastaların aylarca gereksiz antibiyotik kullandığına değindi.

Doğru tanının çok önemli olduğunu vurgulayan Babayiğit, alerji testinin her yaşta yapılabildiğini ve sonuçlarının 20 dakikada çıktığını söyledi.

Babayiğit, tedavi edilmediği zaman bahar alerjilerinin astıma dönüşebildiğini açıkladı.

07/04/2023 08:28
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TAGS: yağmur düşer, yaşama katkısı olsun, haber, kıbrıs, Çocuk Alerji ve İmmunoloji Uzmanı Prof. Dr. Arzu Babayiğit., bahar alerjisi, alerji, babayiğit
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