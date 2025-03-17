Bahar alerjisi semptomlarını hafifleten 5 besin

Mevsimsel alerjilerin yaygın belirtileri arasında hapşırma, gözlerde kaşıntı, burun tıkanıklığı ve sinüs basıncı gibi semptomlar yer alır. Bu tür alerjilerin tedavisinde pek çok ilaç çeşidi mevcuttur ancak beslenme yoluyla da alerjinin etkilerini hafifletmek mümkündür.

Alerjiler, bağışıklık sisteminin zararsız bir maddeye verdiği aşırı tepki olarak tanımlanır. Bu maddeler; polen, hayvan tüyü veya toz gibi çevresel etkenler olabilir ve vücuda solunum yolu veya deri yoluyla girerek, mukoza zarlarındaki hücrelerle temas ederler. Bağışıklık sistemi bu temas üzerine 'histamin' adı verilen kimyasalı salgılar. Histamin, alerjik reaksiyonları tetikleyerek hapşırma, kaşıntı ve burun tıkanıklığı gibi semptomlara yol açar.

Antihistaminikler, histaminin etkilerini engelleyerek alerji semptomlarının ortaya çıkmasını önler. Pek çok yaygın alerji ilacı, antihistaminik olarak çalışır. Bunun yanı sıra, bazı yiyecekler ve bitkisel özler de benzer şekilde histaminin etkilerini azaltabilir.



Healthline'de yer alan habere göre; turunçgiller, yeşil yapraklı sebzeler ve meyveler, alerji belirtilerini yönetmeye destek olabilir. C vitamini, bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olmanın yanı sıra alerjik rinit gibi semptomların hafifletilmesinde de önemli rol oynar.



2023 yılında yapılan bir araştırmada, C vitamini takviyesinin alerjik rinit semptomlarını iyileştirmeye yardımcı olabileceği ortaya çıkmıştı.

Alerjiyle mücadelede bir diğer doğal çözüm ise probiyotiklerdir. Probiyotikler, bağırsaktaki iyi bakteri seviyelerini destekleyerek alerji semptomlarını azaltabilir. Faydalı probiyotikler arasında lahana turşusu, yoğurt, tempeh, kombucha gibi gıdalar bulunur.



Eğer mevsimsel alerjilerle mücadelede daha sağlıklı yollar arıyorsanız, probiyotikler ve C vitamini yönünden zengin besinleri düzenli olarak tüketmenizde fayda vardır.