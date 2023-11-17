Bahar Candan ve Nihal Candan'ın annesi isyan etti: Kızlarımın hiçbir suçu yoktur

Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin tutuklanmasının ardından operasyonlar farklı sosyal medya ünlülerine sıçradı.

Lüks yaşamları ve sosyal medya paylaşımlarıyla ünlenen Bahar ve Nihal Candan kardeşler tutuklandı.

Dolandırıcılık ve kara para aklamakla suçlanan Candan kardeşlerin annesi Umut Candan, kızlarının tutuklanmasıyla ilgili konuştu.

"KIZLARIMIN HİÇBİR SUÇU YOKTUR"

2. Sayfa programına bağlanan Umut Candan kızlarının suçsuz olduğunu söyledi.

Kızları tutuklanan anne Umut Candan "Türk adaletine sonsuz güveniyorum. Benim çocuklarımın üzerinden ne para girişi ne de para çıkışı olmadı. Çok büyük bir hata yapılıyor. İlahi adalet, hakim ve savcılara güveniyorum. Benim çocuklarımın tek suçu o yemekte bulunmak. Onun dışında kızlarımın hiçbir suçu yoktur. En kısa sürede çıkacaklarını biliyorum" dedi.

"SUÇLULAR DIŞARIDA BENİM KIZLARIM İÇERDE"

Candan kardeşlerin annesi "Kızlarım neyin içinde olduklarını bile bilmiyorlar. Benim çocuklarım o kadar güvenilir insanlar ki benim evime geldikleri zaman dolaptan bir ceviz alacakları zaman bile sorarlar. Hep benden izin alırlar, bana sormadan bir şey yapmazlar. Suçlular dışarıda benim kızlarım içerde" diyerek isyan etti.

NE OLMUŞTU?

Dolandırıcılık ve kara para aklamakla suçlanan Candan kardeşlerin, hayali “Veysel amir” oyunuyla piyasa değerinin altında araç satmayı vaat ettikleri, paraları topladıktan sonra ise “İhalede sorun çıktı, ertelendi.” gibi gerekçelerle ne araçları ne de ücreti teslim ettikleri öne sürüldü. Candan kardeşler, suçlamaları kabul etmedi.

İki kardeş ile Hacı İsrafil Sağlam savcılık sorgularının ardından tutuklama istemiyle sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI

Candan kardeşlere lüks restoranlarda yapılan tanıtımlar ve tutuklu çete lideri Onur Apaydın ile bağlantıları soruldu. Nihal Candan, Apaydın’ın bir dönem erkek arkadaşı olduğunu söyledi. Bahar Candan’ın “Bir sabah hesabıma 12 milyon para aktarıldı.” paylaşımı da yöneltilen sorular arasında yer aldı. Bahar Candan, o paylaşımda 2 yazmak isterken, yanlışlıkla 12 yazdığını savundu. Öte yandan Candan kardeşler tutuklama kararının açıklanmasının ardından adliyede sinir krizi geçirdi.