Bahar Esintileri Sanat Derneği Gelirini Kanser Hastalarına bağışladı

Adamızın en seçkin korolarından Bahar Esintileri Sanat Derneği Korosu 7 Ekim 2024 tarihinde Girne Amfi Tiyatroda gerçekleştirilen konser gelirini Kanser Hastalarına Yardım Derneği'ne bağışladı.

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20/11/2024

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Bahar Esintileri Sanat Derneği Gelirini Kanser Hastalarına bağışladı

Adamızın en seçkin korolarından Bahar Esintileri Sanat Derneği Korosu 7 Ekim 2024 tarihinde Girne Amfi Tiyatroda gerçekleştirilen konser gelirini Kanser Hastalarına Yardım Derneği'ne bağışladı.

Meme Kanseri farkındalık ayı etkinlikleri kapsamında ünlü Tenor Hakan Aysev 'in de konuk sanatçı olarak katıldığı konser bir nebze olsun kansere hastalarına şifa oldu ve toplumsal bir farkındalık yarattı.Dernek başkanı Ahmet Gökhan ve yönetim kurulu üyeleri,Şef Bahar Gökhan ve Kanser Hastalarına Yardım derneği başkanı Ayşe Kanlıada 'nın hazır bulunduğu bağış töreninde katılımcılara teşekkür edildi ve bu tür farkındalık etkinliklerinin artırılması yönünde görüş belirtildi.

20/11/2024 16:24
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TAGS: Bahar Esintileri Sanat Derneği
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