Bahar Esintileri Sanat Derneği kanser hastaları yararına konser verdi

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09/12/2023

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Bahar Esintileri Sanat Derneği kanser hastaları yararına konser verdi


Bahar Esintileri Sanat Derneği korosu, kanser hastaları yararına “Yeni Yıl Konseri” düzenledi.

Dernekten verilen bilgiye göre, Yakın Doğu Üniversitesi AKM’de, Kanser Hastalarına Yardım Derneği çocukluk çağı kanser hastaları yararına yapılan konserde, gecenin tüm geliri Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne bağışlandı.

Gecede, KHYD Başkanı Raziye Kocaismail, Bahar Esintileri Sanat Derneği Başkanı Ahmet Gökhan konuşma yaptı. Şef sanatçı Bahar Gökhan yönetiminde koro ve solistlerin şarkılarıyla devam eden konserde, sanatçı Neptün Üner, Bahar Gökhan ile performans sergiledi.

Konserin ikinci bölümünde Bahar Gökhan şarkılarını seyirciyle birlikte söyledi. Gecede, Ladies Fusion Dans Okulu da şarkılara eşlik etti.

09/12/2023 15:15
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TAGS: Bahar Esintileri Sanat Derneği
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