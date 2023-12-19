Bahar Esintileri Sanat Derneği Korosu’nun konser geliri KHYD’ye verildi

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19/12/2023

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Bahar Esintileri Sanat Derneği Korosu’nun konser geliri KHYD’ye verildi


Bahar Esintileri Sanat Derneği Korosu’nun verdiği konserden elde edilen gelir, Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne bağışlandı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, koronun 7 Aralık’ta Yakın Doğu AKKM’de verdiği konserden elde edilen geliri Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail’e takdim edildi.

Bahar Esintileri Sanat Derneği Başkanı Ahmet Gökhan, çocukluk çağı kanserleri farkındalık ayında düzenlenen konserin gelirinin birçok hastaya şifa olacağını ve bu gibi etkinliklerin devam edeceğini belirtti.

19/12/2023 14:16
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TAGS: Bahar Esintileri Sanat Derneği Korosu, KHYD
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