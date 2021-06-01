Bahar Şahin'den, Şeyma Subaşı'na olay gönderme! 'Eniştemiz sağ olsun!'

Bu aralar Dorukhan Toköz ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Bahar Şahin, son paylaşımı ile Şeyma Subaşı'na olay bir göndermede bulundu. Geçtiğimiz aylarda jet bulamayınca sevgilisi Mohammed Al Saloussi'nin yolcu uçağı kiralamasıyla gündeme gelen Subaşı'ya böyle gönderme yaptı...

Oyuncu Bahar Şahin, bu kez Şeyma Subaşı'na yaptığı gönderme ile gündeme geldi. Tatil sezonunu Alaçatı'da açan Şahin, Instagram hesabının hikaye kısmından yaptığı paylaşım ile Subaşı'na misilleme yaptı.

Şahin, boş bir uçak içinde çekindiği kareyi yayınlayarak, "Uçak kapattırmak moda oldu, eniştemiz sağ olsun" notuyla yayınladı. Şahin'in bu paylaşımı hayranlarını güldürürken, Subaşı'na yaptığı gönderme gözlerden kaçmadı.

Şeyma Subaşı geçtiğimiz haftalarda, kendisi ve kızı Melisa'nın yolculuk yapabilmesi için sevgilisi Mohammed Alsaloussi'nin, özel jet bulamayınca bir yolcu uçağı kapattığını sosyal medya paylaşımı ile duyurdu.

NE OLMUŞTU?

Şeyma Subaşı geçtiğimiz haftalarda, kendisi ve kızı Melisa'nın yolculuk yapabilmesi için sevgilisi Mohammed Alsaloussi'nin, özel jet bulamayınca bir yolcu uçağı kapattığını sosyal medya paylaşımı ile duyurmuştu.

Subaşı, Instagram hesabından peş peşe yaptığı paylaşımlarına "Özel jet bulamayınca tüm uçağı bizim için rezerve etti" notunu düşmüştü. Sosyal medyada olay olan paylaşım sonrası Şeyma Subaşı'nın "Görgüsüzlük yaptığı" yorumları ve eleştirileri yapılmıştı.

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01/06/2021 18:19