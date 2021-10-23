Bahar Saner'den 'boşanma' açıklaması

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23/10/2021

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Bahar Saner'den 'boşanma' açıklaması

Skandal videonun ardından boşandıkları iddia edilen Başbakan Ersan Saner'in eşi Bahar Saner sessizliğini bozdu. 

Sosyal Medya üzerinden paylaşım yapan saner "Niyetim kimseye ahlak veya etik dersi vermek değildir. Ancak eşimle boşanıp boşanmadığım ailevi bir meseledir. böyle bir gündemimiz yok" dedi.

Bahar Saner'in açıklaması şöyle:

Kıymetli dostlar, Ben ve ailem bugüne kadar özel hayatımızla gündem yaratmayı tercih etmedik. Buna rağmen son günlerde özel hayatımızı ilgilendiren olaylarla gündeme taşındık. Bunun maksatlı yapıldığını düşünmek istemiyorum. Ancak yaratılan gündem ailemizden ziyade siyasal kirlenme yönüyle tüm toplumuzu derinden etkiledi. Niyetim kimseye ahlak veya etik dersi vermek değildir. Ancak eşimle boşanıp boşanmadığım ailevi bir meseledir. Önemle vurgulamak isterim ki; toplumumuzun,bizim kişisel hayatımızdan çok daha ciddi sorunları vardır. Kaldı ki böyle bir gündemimiz yok. Saygı duyduğunuz için çok teşekkür ederim. Saygı ve sevgiyle kalın:))

23/10/2021 19:45
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TAGS: bahar saner, ersan saner
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