Bahar Sevinç Survivor'da!

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18/01/2021

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Bahar Sevinç Survivor'da!

HABER KIBRIS- ARZU GÜNDÜZLER

Survivor 2021 kadrosuna  yedek yarışmacı olarak dahil olan Kıbrıslı Bahar Sevinç, bu  akşam yayınlanacak yeni bölümde izleyici karşısına çıkacak

Banana Tv'de yer aldığı videolar ile dikkatleri üzerine çeken Bahar Sevinç  pilates ve fitness eğitmenliği yapıyor.

 Girne Amerikan Üniversitesi’nden Drama ve Oyunculuk Bölümü mezunu.

 

Survivor Türkiye'de ödül oyunu heyecanı yaşanırken gönüllüler ve ünlüler takımına dahil olacak 2'şer yeni yarışmacı adada takımlara katılıyor. İşte Survivor Türkiye 2021'in yeni bölümünün tanıtımı...

18/01/2021 15:17
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TAGS: Bahar Seviçn, Survivor
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