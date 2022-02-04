Bahçeciler’in mahkemesi ertelendi

Lefkoşa’da 2016 yılında seri kundaklama olaylarıyla ilgili “azmettirici” olarak gösterilen, olaydan iki gün önce yurtdışına çıkış yapıp 5 yıl Türkiye’de yaşayan ve geçtiğimiz ay ülkeye dönüp yargılanmak üzere cezaevine gönderilen Enver Bahçeciler, ilk tahkikat duruşması için yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Yargıç Hazal Hacımulla’nın huzurunda görüşülen davada KKTC Başsavcılığı adına savcı Hasan Boşnak, ilk etap da King Oto Kundaklanması ile ilgili şikâyetçi olan Halil Kahraman’ın dosyasının yapılacağını belirtti.

Savcı Boşnak, tahkikat memurunun covid testinin pozitif çıktığını, müştekinin hasta olduğunu ve dosyada tanık olan İzzet Colayır’a yeniden celp çıkarılmasını talep edip, duruşma için davanın ileri bir tarihe ertelenmesini talep etti. Enver Bahçeciler’in avukatları Süleyman Dolmacı itiraz etmedi.

Yargıç Hazal Hacımulla, davanın ilk tahkikat duruşması yapılmak üzere 8 Şubat’a erteledi ve tanık İzzet Colayır’a celp çıkarılmasına emir verdi. Hacımulla, Enver Bahçeciler’in tutukluluğunun devamına emir verdi.

Kaynak: Kamalı Haber

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04/02/2022 13:36